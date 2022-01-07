「東區尚武好宅」7日盛大舉辦上樑典禮，台中市長盧秀燕以及東南區多位民代共同出席。（馮惠宜攝）

「東區尚武好宅」7日盛大舉辦上樑典禮，台中市長盧秀燕以及東南區多位民代共同出席。（馮惠宜攝）

「東區尚武好宅」共規劃地下4層、地上14層，共4大棟複合式的社會住宅，共提供1房型495戶（8坪）、2房型239戶（16坪）、3房型68戶（24坪）共計802戶的優質住宅。（馮惠宜攝）

歷經兩任市長爭取，台中市最大的社會住宅新建案「東區尚武好宅」7日盛大舉辦上樑典禮，預計今年底完工，市長盧秀燕以及東南區多位民代共同出席。盧秀燕表示，尚武好宅多達802戶，周圍機能相當好，鄰近一中商圈、國立台灣體育大學及自由路、雙十路等重要道路，完工後可再照顧更多年輕人。

「東區尚武好宅」在前市長林佳龍任內規劃設計、取得軍方用地、籌備資金，與內政部努力協調，國防部才同意出租1公頃土地，在爭取用地籌建過過程相當曲折，也成就盧秀燕上任市長後「未完工的要完工、未開工的要開工」施政成績。盧秀燕致詞時表示，台中好宅青壯年承租率六都第一。

台中市住宅發展工程處表示，「東區尚武好宅」是台中目前最大的社會住宅，共投入約24億元1千多萬元，設施豐富，包括親子館、長青教室、店鋪、社會服務站、空中花園等，並設有地下4層停車位。

東區尚武好宅可謂集交通、教育、環境、娛樂及醫療等優勢於一身，此處好宅最大特色是結合設計創意，並實踐生活、工作、居住相結合的理想場域，規劃36個1房型共居型態，有共享公共客廳、廚房或閱讀、交流及共同工作場域，另有21個1房型單元成立SOHO族生活與工作場域，成為台中青年創業搖籃。

7日上樑典禮，除盧秀燕、台中市都發局長黃文彬等人參與，多位地方議員也共同出席；市議員鄭功進表示，東區的尚武好宅，可說是遲來的的社宅，也期盼這座全台中最大的社宅能有優於其他社宅的「功能性」規劃。市議員邱素貞說，盼林佳龍時代所規劃的5千戶社宅能夠延續。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡建議市府，應善用地利之便，讓這座社宅成為孕育台中運動選手，推廣培訓運動種子的新好基地。市議員羅廷瑋表示，台中市整體房價上漲尤其是東區感受特別明顯，即將落成的這處社宅，可提供年輕人負擔得起的租金和高品質居住環境，對市民是項福音。