朱立倫回擊蘇貞昌：應好好做事讓民眾安心 而非找人鬥嘴

國民黨不滿民進黨「下駟對上駟」，決定更換出席公投意見說明會名單，行政院長蘇貞昌今再度向黨主席朱立倫開嗆，「找一匹聽得懂人話的馬」，對此，朱立倫批評，蘇揆應好好做事讓民眾安心，而非每天找人鬥嘴、抬槓，這不是好的方法。

首場公投意見說明會周六登場，國民黨不滿民進黨「下駟對上駟」，遭蘇貞昌反嗆，「不要把人去跟馬比，馬講話人聽不懂」，蘇揆今天進一步要朱立倫給他看聽得懂人話的馬。對此，朱立倫受訪時反問，「蘇院長你自己要聽清楚、看清楚，（下駟對上駟）是朱立倫講的嗎？是國民黨誰講的嗎？」。

朱立倫指出，今天若是不明來源或媒體講的，然後作為國家最高行政首長，每天跟別人鬥嘴，真的不是好的方法，最好的方式是能夠讓民眾看到你好好做事，讓大家放心，而不是每天找人抬槓。

朱立倫也再次向蔡英文總統喊話，他說，他向蔡英文下戰帖已經不是第一天，昨天他和蔡英文雖然出席同一個場合，但兩人前後錯過，沒有機會碰面，呼籲蔡英文別再躲在讀稿機、發言人之後，勇敢站出來與他一起就四項公投議題辯論，透過兩黨主席的辯論，讓民眾做最後決定。

媒體詢問，宜蘭縣長林姿妙表態「三個同意、一個反對」，是否再和林姿妙溝通，朱立倫重申，國民黨的目標是四項同意，其中反萊豬、公投綁大選是國民黨提出，民間團體提出的珍愛藻礁、重啟核四公投案，則是全黨一致推動，予以尊重並協助支持，對於黨內對民間團體提的公投案有不同意見，表達尊重。

至於美國參眾議員選在公投投票前訪台，由於時機敏感，是否是針對萊豬公投議題施壓？朱立倫說，「你放心，美國的朋友也時常拜訪我，我們關心整個區域安全的議題非常多，國民黨支持美豬，但不吃萊豬，包括台灣萊豬或任何進口的萊豬都反對」。