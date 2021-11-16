(資料照)

行政院長蘇貞昌日前被對岸列名「台獨頑固分子」，今他在立法院備詢時喊話，台灣有2300萬人活生生的人，中國不要老是當成「你是屬於我的」的物品。被問到陸方若釋善意對接，他是會開放或閃躲？蘇回應，目前已有事務性管道聯繫，他從不閃躲，也清楚表示對中國的善意，台灣不會窮兵黷武，絕不會打中國，也希望中國不要來打台灣。

大陸國台辦日前證實將蘇貞昌列名「台獨頑固分子」，將實施懲戒、終身追究刑事責任。對此，蘇貞昌第一時間回應，當初袁世凱稱帝，孫中山到北京也沒有抓，現在中國卻說要懲處台灣愛國人士。

國民黨立委羅明才今在立法院質詢時，特別詢問美、中兩國的「拜習會」是否會替兩岸之間增加安全保障，創造兩岸對話契機，開啟台海緩和的關係？

蘇貞昌表示，用對話代替鬥爭，用對話代替戰爭，是人類最聰明的事；如果什麼都要「秀武力」解決衝突，不但不能解決衝突，最受害的往往都是人民。就像現在世界上的難民問題多可憐，都是當權者為了一己之私，拿人民當出口，這是最不合乎人道的。

蘇貞昌強調，那些訴諸武力、以為武力可以征服世界的，像是二戰前的納粹、日本軍國主義，到最後都是慘敗收場，造成生靈塗炭，到現在各界都嚴予譴責，德國也都還對此表示懺悔，「像義大利當年的墨索里尼還被人民吊在電線桿，希望窮兵黷武者，「好戰者服上刑，千萬不要忘記。」(編按：善戰者服上刑，指好戰者應受最嚴厲罪刑。)

羅明才追問，目前蘇貞昌是否已與大陸有直接的對口管道？若大陸釋出善意要對接，是會閃躲還是閃避？

蘇貞昌表示，目前已經有事務性管道在聯繫，只是有些事情，像是鳳梨有蟲，我方一直連繫都是已讀不回很可惜。他強調，「我們從不閃避，我們非常清楚表示對中國的善意，絕不會打中國，也希望他不要打台灣。」

蘇貞昌強調，希望中國注意到世界是向前走的，現在大家愈來愈重視人權，每個人的人權都應該被重視，台灣有2300萬人的人權，中國也要重視，不要老是說「你是屬於我的」，好像物品一樣，這是2300萬活生生的人，請他尊重2300萬人的意願，「台灣已經民主成熟，不會窮兵黷武，不會去打中國，也希望中國不要來打台灣。」