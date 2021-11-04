大陸外交部發言人汪文斌今天（4日）主持例行記者會。有記者提問，聯合國大會裁軍與國際安全委員會（聯大一委）通過了中國提交的「在國際安全領域促進和平利用國際合作」決議，發言人能否進一步介紹相關情況和中方立場。

汪文斌介紹，第76屆聯大一委於3日通過了中國提交的「在國際安全領域促進和平利用國際合作」決議。該決議強調了和平利用科技及相關國際合作對經濟社會發展的重要性，敦促各國在履行防擴散國際義務的同時，取消對發展中國家和平利用科技的不合理限制。

決議決定，將在國際安全領域促進和平利用國際合作列入聯大議程，請聯合國秘書長就相關問題徵求所有成員國意見，並向明年第77屆聯大提交報告。

汪文斌表示，如何統籌考慮安全和發展，平衡處理防擴散與和平利用的關係，是一個長期性、綜合性、全球性的課題。這份決議的通過標誌著在聯大框架下開啓了開放、包容、公正的對話進程，對維護各國和平利用科技的合法權益、推動科技紅利普惠共享、妥善應對科技發展帶來的安全挑戰具有重要意義。今年是中國恢復聯合國合法席位50週年，這份決議是中國堅持多邊主義，維護世界和平，促進共同發展的實際行動。同時，這份決議也體現了廣大發展中國家的共同立場，符合整個國際社會的共同利益。中方將繼續與各方一道推進聯大框架下的對話進程。