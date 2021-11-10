台北市重陽禮金發放與否爭議多時，北市議會稍早通過《台北市重陽節禮金致送自治條例》，未來將採不排富發放，發放標準和金額則由市府決定。國民黨團對此樂見其成，民進黨團最終表態認同，決定跟進支持，多名無黨籍議員組成的政團則痛批多數暴力，批評國民黨團打假球，強硬通過提案。

台北市長柯文哲上任後取消重陽敬老金，國民黨北市議會黨團今日將暫擱多時的《台北市重陽節禮金致送自治條例》，加入排富條款送大會表決，雖然未通過，但最後有48人贊成原先不排富版本，僅4人不贊成、5人棄權，最終三讀闖關成功。

國民黨團書記長王欣儀表示，黨團認為重陽禮金應具備敬老精神和孝道傳承，因此不該排富，但過往政黨協商時，時常有議員拿富人舉例，因此今日才綜合擬出排富40％的修正條例，粗估有1％多的人領不到，本以為能順利通過，沒想到有議員支持不排富版本，她也樂見其成。

民進黨原先不明確表態，且多次強調議會不得要求市府增加預算，今日卻贊成恢復發放，引發現場熱議。民進黨團總召梁文傑對此表示，黨團最後決議支持出法規會的不排富版本，畢竟排富後就很少人會領到，如此一來恢復發放就沒意義，目前版本也讓市府有衡量市庫狀況的空間，調整未來發放金額和發放。

台北市議會改革政團總召、無黨籍議員林穎孟質疑，大會完全忽視年輕人意見，非進步城市該有的狀態；議員黃郁芬、林亮君則怒轟，國民黨團拿出排富條例根本是打假球，最後還是動用多數暴力強硬通過此案。

政團成員、議員苗博雅批評，公共政策應公開透明，不應在政黨協商密室中作結論，但大會表決過程太草率，政團多次詢問排富狀況、1年會為市府增加多少支出，也沒得到答案，現場更沒有市府官員列席，北市執政黨、民眾黨議員也一聲不吭，感受不出柯對政策的態度。

至於台北市長柯文哲恐對此提覆議和釋憲，王欣儀則說，尊重市府自由，但覆議是需要審慎思考的政治動作，提出等於是和議會對立，假設未來覆議不通過，在國際政治上，是要付政治責任下台的；違憲則不可能，如生育獎勵金也沒排富。