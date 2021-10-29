年末漸進，一連串節慶即將從充滿歡樂氣息的萬聖節開啟序幕，「亞洲NO.1直播串流娛樂社群平台」17LIVE的直播間已開始飄散萬聖節變裝氣氛，率先開場的是一場星馬台三地美聲女歌手的直播連線派對「萬聖節金曲接歌之夜」；接著異鄉人、泥泥汝、三個麻瓜等人氣Youtuber也將陸續在17LIVE變裝直播開派對玩遊戲，平台上還有「萬聖糖果嘉年華」等多種萬聖節活動邀大家穿上最特別的Dresscode一起上線歡度萬聖狂歡之夜。

台馬兩地17LIVER不受疫情限制線上熱絡交流，繼上次讓粉絲欲罷不能的台馬美聲LIVER直播連線歌唱派對，萬聖節前夕又召集了升級版「直播連線金曲接歌賽」。日前台灣17LIVE人氣歌唱LIVER莉子，再度主持直播連線派對，參賽接歌的三位女聲唱將分別是在《中國新歌聲》表現優異的馬來西亞17LIVER李佩玲，和在《中國好聲音》感動王力宏的馬來西亞17LIVER以格，以及新加坡創作才女文慧如也來參戰。

四人難得應景變裝直播，莉子變身《魷魚遊戲》123木頭人娃娃，李佩玲和文慧如不約而同扮女巫，看到李佩玲淡粉紅色的女巫帽，莉子說「你像是散發歡樂的女巫，根本不會黑魔法吧」，以格則是小惡魔裝扮。為了找出誰是行走的金曲歌庫，先後進行「猜歌遊戲」及「接歌遊戲」兩場比拚，每輪遊戲積分最輸的接受自己畫臉懲罰，線上粉絲們陶醉整晚聽四人先後唱《勇氣》、《我不難過》、《全放空》、《防空洞》、《逆光》、《別人的》等人氣金曲，接歌遊戲題目出到「周杰倫」三人熟知周董的金曲頗多唱到接不完，連忙換題目才分出勝負。

新加坡創作才女文慧如，10月初從新加坡回到台灣，開始每周在17LIVE直播，直播時提起兩地來回隔離了28天，笑說自己緊張向老天祈求保佑隔離期間房內不要出現蟑螂，她說「很感恩來回隔離的28天都沒有出現過蟑螂，因為那時如果有蟑螂沒有人可以進來救你，就會覺得很崩潰。」這趟從新加坡返台，發現家中IG人氣愛貓小包，不見幾個月已經從小貓變成貓，惋惜自己錯過見證機會。

文慧如預告11月將會推出新作品，這場萬聖節直播連線派對，剛好讓她暖身變裝，10月30日晚間7點，文慧如將變裝現身桃園高鐵站前廣場「2021桃園萬聖城-瘋狂實驗室」開跑第一天超嗨的「變裝演唱會」。