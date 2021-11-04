各直轄市都有區域名的大道如艋舺大道、新北大道和台灣大道等，議員黃婉如4日指，桃園升格也該將台一線整併成「桃園大道」，市長鄭文燦說過去因民意未達共識而作罷，計畫將桃園鐵路地下化後增加的新路廊命名為「桃園大道」，會是全長22公里的特色林蔭大道。

黃婉如說，台一線在桃園市全長37.75公里，跨越6個行政區，從龜山區萬壽路一段、萬壽東路、長壽路到桃園區三民路、中山路、八德區中華路、中壢區中華路、延平路、平鎮區延平路、楊梅區永美路、中山北路、中山南路，台一線在市內共有12種路名，非常紊亂。

黃婉如說，台北市有艋舺大道、新北市有新北大道、台中市有台灣大道，一度揶揄桃園也該增加一條「文燦大道」，呼籲師法其他縣市道路合併經驗，將台一線路牌統一整編，更名為「桃園大道」。

鄭文燦說，台一線整併議題市府曾於專案會議中討論過，考量整併後牽涉到戶籍、地政等多項問題，市府會持續研議。而台北市的艋舺大道、新北市的縣民大道，基本上都是用鐵路騰空後的路廊，再根據新的路廊進行規畫，並將其命名為某一種大道。

鄭文燦說，桃園目前正在進行鐵路地下化工程，全長超過22公里，未來會配合地區發展列為「桃園大道」，並加強既有道路串聯系統。鄭文燦也說，「桃園大道」將會有林蔭大道的設計，會是一個非常具有特色的大道，相信配合鐵路地下化，沿途的8個高架橋、8個地下道、20個平交道均會陸續消除，將有利於桃園整體發展。