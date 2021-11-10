台南市長黃偉哲參觀城市動態影像AI感知平台的應用。（洪榮志攝）

後疫情時代，資訊科技對城市治理更加重要，台南市政府智慧發展中心與華碩集團10日宣布啟用城市動態影像AI感知平台，除提供市府擁有多目標的AI分析能力外，後續還能結合無人機5G即時影像傳輸，協助市府各單位面對日趨複雜的城市治理問題，「用科技翻轉古城」，讓台南成為AI智慧城市的領頭羊。

市府研考會指出，此次打造的AI感知平台，經由混合雲架構結合台灣AI雲（TWCC）的資源，最大優點便是應用靈活性，可因應市府不同業務需求，透過機器學習來擴充辨識模型，增加平台感知影像物件的能力，同時還能結合遙控無人機進行5G即時影像傳輸，協助業務單位快速驗證AI應用構想的可行性。

台灣智慧雲端服務公司營運長李立國表示，目前已建置3項基本AI模型作為應用示範，包括路口車流辨識分析、景點人流辨識分析及新冠防疫有關應用等。其中，前2項影像的取得，還與無人機空拍結合，挑選安和路一段與中華路口、新港社大道與富強路口、86號快速道路與關新路一段路口、86號快速道路大潭交流道接中正南路二段往南等4處路口，辨識分析車流、車種與車速。目前建立的示範模型，經驗證有高達98％的辨識準確率，將可協助沒有設置監視器的路口取得相關數據。

同時，還挑選安南區正統鹿耳門聖母廟與安平區林默娘公園等2處為驗證場域，目前辨識準確率也有95％以上，可讓業務單位未來更容易掌握各大活動的人潮情況。

智慧中心更與市立安南醫院及知名景點安平古堡合作試驗，經由影像即時串流偵測民眾是否正確配戴口罩及保持社交距離，偵測結果可供進一步採柔性方式提醒民眾做好防疫。

市長黃偉哲認為，市府推動智慧城市的過程，不斷嘗試與驗證AI的可用性，包括車流辨識、智慧停車、登革熱蟲卵辨識、農業災損辨識、道路、建物及橋梁巡檢等，並開發出許多創新智慧化相關應用。