股票上市瀚荃公司今(16)日與醒吾科技大學，共同於校內建置「Cvimall社群電商平台體驗中心｣，聯手搶進競爭白熱化的電商市場。Cvimall社群電商平台結合KOC（關鍵意見消費者）、KOL（關鍵意見）與AI智能家居優質商品，打造全國首創互聯網電商校園，是大學產學合作新創模式。

瀚荃集團楊超群董事長(左)與醒吾科大陳義文校長(右)為Cvimall體驗中心開幕致詞，為產學合作模式再創新。(戴志揚翻攝)

Cvimall社群電商平台結合「KOC」與「優質商品」(特別是AI智能家居商品)創造互相媒合的管道，讓KOC能利用社群經營與內容創作協助推廣產品。

Cvimall體驗中心開幕合影，瀚荃集團與醒吾合作期望能夠密切的產學合作，縮小產學落差。(戴志揚翻攝)

本體驗中心即是瀚荃集團在此發想下，搭配課程與競賽，讓同學可以現場體驗商品並發想內容行銷，當然也希望能招募更多KOC並讓同學發揮自己的創意，讓所學與實務應用接軌，培養電商即戰力。

瀚荃集團楊超群董事長向醒吾科大陳義文校長介紹自家產品，希望學生能在智能創意上面有所發揮。(戴志揚翻攝)

這項全國首創產學合作案模式，激發學生行銷創作靈感，由表藝系黃振家教授指導的表藝系學生廖奕雄、簡陳慶、劉辰哲，創作出「Rapper」，作詞曲演唱由表藝系學生廖奕雄負責，演出學生為表藝系簡陳慶、劉辰哲。腦力激盪創作RAP音樂行銷智能家電，輕鬆活潑的介紹智能家電實用性，獲瀚荃公司董事長楊超群大為讚賞。

另外，表藝系學生蔡佩蓁利用瀚荃集團眾多產品中的「夢植萃」沐浴露及身體乳拍攝成網紅影片，也被瀚荃集團採用做為產品廣告宜傳。

瀚荃集團楊超群董事長介紹自己公司從剛開始的電子連接器，軟排線以及線材元件產品到現在產品應用遍佈於消費性電子、電腦、通訊以及光電產業，行銷全世界。這次選擇與醒吾科大合作就是看中了醒吾四大學院都有合作商機，希望學生也能學習斜槓人生，自我追求。

陳義文校長強調，與瀚荃集團簽署產學合作讓學生利用KOC說明會成為斜槓青年，其中雙方合作的智能、居家及時尚三大群組中的智能家居商品就是最近幾年最夯的話題，智能導向的產品，加入O2O營銷模式的概念，希望學生們能把行動作為力量。

目前由醒吾科大同學實質參與KOC行銷企劃、訓練課程及銷售活動也在Cvimall體驗中心開幕後立即召開KOC說明會，就是要積極讓學生透過教學與實做交流，建立商業模式與分潤制度，激勵學生參與營銷實務及平台運作管理，建立起良好伙伴關係，促成產學雙贏。