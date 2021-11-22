聯邦快遞亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華今（22）日表示，今年購物旺季包裹數量預計將突破新高，全球消費者有48％計畫提前購物，21％在9月進行採購。聯邦快遞已強化亞太、中東和非洲地區物流服務，迎戰假期電商物流旺季。

聯邦快遞表示，疫情下電子商務快速發展，預計在即將到來的假期旺季，全球線上消費將達到9100億美元，年增11％。而在全球線上零售額中占比超過60％的亞太地區，線上消費狂潮已提前開跑，包括中國最大雙十一購物節帶動亞太、中東、非洲等多個市場線上零售業發展。在東南亞市場，約40％的網路零售商表示，全年銷售總額有一大部分均來自節慶假日期間；在中東和非洲地區，22％的消費者準備在黑色星期五、網路星期一期間線上下單。

電子商務呈指數級增長，快遞包裹量隨之飆升。聯邦快遞預測，2021年旺季貨運量將有望達到或突破去年同期水準。受海運等全球供應鏈壓力，及商家為節假日提前補充庫存等因素影響，對航空貨運能力的需求持續上漲。面對巨大消費需求，聯邦快遞透過在亞太、中東和非洲地區增加人力、完善設施佈局、優化物流網路、創新電子商務解決方案等措施，迎接年末貨運旺季。

在增加運輸能力和設施方面，為進一步提升物流網路運輸能力，加強亞太地區與美國、歐洲市場聯動，聯邦快遞先後在高需求航線上新增6條洲際航線，每週進出亞太地區的航班總數超過225架次，為假期旺季提供物流支援。此外，聯邦快遞在菲律賓克拉克的操作中心也於10月啟用，有效疏通亞洲地區大件商品進出口運輸。

再者，聯邦快遞攜手多家亞太地區領先電子商務技術平台，推出電商相容解決方案，賣家無需退出電商或市場平台，即可直接獲取聯邦快遞多重優勢產品及服務。同時，聯邦快遞推出國際限時電子商務運輸服務 (FICP)，確保1～5個工作日內將貨物送達亞太、中東和非洲地區。

隨著越來越多終端消費者關注所購商品的物流動態、追求個人化遞送服務，聯邦快遞也對FedEx Delivery Manager功能升級，用戶可依照需求選擇遞送方式、配送時間及收貨地點，並提供在物流網路內取貨、退貨等遞送選擇。