元大全球AI ETF（00762）及元大未來關鍵科技ETF（00876）近來成分股均獲華爾街分析師上修目標價，個股調幅最高達三成以上，有機會推升這兩檔「元宇宙」概念ETF後市動能向上。

元大全球AI ETF成分股中包括賽靈思、MARVELL、輝達、超微和Google等，都獲華爾街分析師上修目標價，上修幅度分別為：36.1%、33.8%、33.1%、32.6%、18.5%等。

而元大未來關鍵科技ETF成分股中包括賽靈思、英飛凌、高通、是德科技、台積電(2330)，華爾街分析師上修目標價的幅度依次為：36.1%、7.2%、6.2%、5.5%、2.0%等。

元大投信分析，「元宇宙」被視為下世代的「網際網路」，結合雲端、5G、AR等技術架構虛擬實境，最重要的是基礎設施完備，包括半導體、5G相關的網通、AI資料學習，及雲端資料中心進行虛實整合等，而伴隨虛擬世界擴大，這些產業將扮演更關鍵的角色，使相關軟硬體的AI、5G供應鏈大幅受惠。

近年各國啟動AI和5G軍備競賽，產業需求已邁向黃金成長，「元宇宙」進一步擴大AI和5G的市場規模，帶動概念股-元大全球AI ETF前十大成分股中，近期多達九檔獲利和目標價獲得華爾街分析師上修，「5G ETF」元大未來關鍵科技ETF的十大成分股中，也有八檔獲得上修。

元大投信說明，元大全球AI ETF主要成分股的輝達、超微、MARVELL，以及元大未來關鍵科技ETF中的賽靈思等，自「元宇宙」近期發酵的波段觀察，目標價的上修幅度皆達到三成以上；元大全球AI中的Google，上修幅度也超過一成。例如超微爭取Meta訂單，富國銀行和RBC資本均看好超微未來在資料中心市場取得強勁競爭地位。