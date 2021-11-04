華晶科(3059)朝半導體晶片及醫療產品發展，孵化聚晶半導體及榮晶生技兩家小金雞公司，連同原有的相機部分轉型跨入車載ADAS鏡頭，三足鼎立為公司營運帶來新動能，華晶科董事長夏汝文表示，2022年車載鏡頭及聚晶業績可望倍增，榮晶生技可望成長30%，明年會比今年好。

華晶科近幾年以「The Eyes for AIoT」為核心逐步轉型，將產品從過去的數位相機轉至手機、車載、醫療、物聯網，甚至是目前最夯的元宇宙相關新興應用，並以長期開發自有產品晶片累積IP及客製化設設晶片技術，於2016年成立以提供客戶IP、ASIC及晶片為業務主軸的聚晶半導體，醫療部門亦分割成立榮晶生技，經過長達約5年的轉型努力，今年已見到成果，並可望於明年展現成長力道。

聚晶半導體營運長劉育源表示，隨著科技產品衍進，半導體也在改變，過去科技產品為被動式產品，現在開始轉向主動式，數位影像無所不在，如：機器視覺、智慧安控、車用ADAS、醫療感測等，華晶科在影像領域耕耘26年，累積許多IP及晶片設計能力，擁有世界級競爭力的演算法，包括：Intel AI自動偵測功能、世界前5大手機廠有3家手機廠用我們的產品，3D感測亦可廣泛應用於如當紅的元宇宙AR/VR/MR，目前公司ASIC客戶佔比超過50%，未來營運可望隨著結合視覺影像各項應用需求成長。

在榮晶生技方面，華晶科於2008年跨足醫療產品，並於2015年將醫療部門切割獨立為榮晶生技，產品亦從初期血糖機逐步拓展至拋棄式內視鏡醫療產品，包括支氣管鏡、咽喉鏡、十二指腸鏡均已量產出貨，公司也計畫於兩年內在香港IPO。

受惠於三大部門同步成長，華晶科前3季合併營收為67.54億元，年成長58.8%，營業毛利及營業淨利同步向上，分別來到16.36億元及2.24億元，平均合併毛利率為24.22%，歸屬於母公司業主稅後盈餘1.87億元，年成長51.54%，每股盈餘為0.71元。

夏汝文表示，雖然有缺料問題干擾，公司經過多年努力，今年三大部門都年增50%以上，明年相機部門將全數轉為車載鏡頭，2022年車載鏡頭及聚晶業績可望倍增，榮晶生技可望年成長30%，進而帶動明年業績比今年好。