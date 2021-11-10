金管會主委黃天牧點名「永遠的多頭」的投信投顧公會理事長張錫10日表示，「通膨、QE退場都不是風險」台股2022年「目前沒看到太大風險」，反而有基本面強勁、外資回補、原物料價格跌落等利多，至於是否年底前可上看兩萬點？他認為，現在到2022年台股向上趨勢明顯，「明年會更好」。

黃天牧10日在「好享退-全民退休自主投資實驗專案」兩周年記者會上除了肯定好享退的成績外，也點名張錫是「永遠的多頭」，張錫持續看多台股，他分析，台股至少有三大利多，明年會更好。

一基本面很好，2021年第三季上市櫃公司財報亮眼、今年獲利很好已接近3兆，全年可望衝4兆已是2019的兩倍。

二、大家擔心通膨今年基期高，但第四季鐵礦砂、動力煤價格都跌落，基本上之前大家擔心的原物料上漲也下來了，明年在今年基期偏高的情況下也會相對低，所以通膨問題也不是那麼嚴重，另外塞港問題明年第一季也會慢慢紓解。

三、年底前外資回補可期，所以現在券商有些回補的買盤。

對於台積電將於日本熊本縣設立22及28奈米製程晶圓廠，索尼半導體解決方案公司將投資5億美元取得2成以下股權，張錫也樂觀以對。他指出，投資日本政府有補貼，台積電因應客戶需求而去各國設廠是很正常的，且台灣偶爾也會缺水缺電到國外投資分散風險也是個好策略。到高雄投資也帶動當地房產價格上漲。