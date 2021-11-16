台股今天盤中來到17708.1點，創下近4個月來高點，步步逼近18000點大關，法人認為，

台股已過9月高點，W底儼然成形，短線偏多格局未變。

10時37分止，加權指數來到17684.51點，上漲50.04點，成交值新台幣1887.7億元，8大類股漲跌互見，機電類股上漲、金融類股下跌。

台積電盤中來到612元，小漲0.65%；大立光平盤到2105元；鴻海在平盤108元之上游走；聯發科一度翻黑後又回到平盤1025元之上。

MSCI新增成份股譜瑞-KY盤中勁揚5.82%，來到2090元；力旺大漲6.27%，來到2455元；旭隼下跌後再回到平盤1810元。

德信證券副總經理吳文彬接受電話採訪時表示，台股已過9月高點，偏多結構未變，W底成型，接下來有機會挑戰歷史高點18034.19點；歐美股市處於高檔，雖然美國通膨疑慮尚待釐清，但台股第4季的「做夢行情」仍然可期。

吳文彬指出，目前仍以半導體股為主軸，股王矽力-KY、聯發科等IC設計族群受到矚目；MSCI新增成份股、車用概念股都是盤面焦點，寄望未來業績的元宇宙概念股只要仍受關注，代表市場偏多氣氛沒變。（編輯：張均懋）1101116