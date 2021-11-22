美國總統拜登選擇鮑爾連任聯準會主席，並將現任理事布雷納德躍升為副主席。美股4大指數早盤齊揚，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數和標普500指數則上漲約0.5%。

截至台北時間22點33分，道瓊工業指數上漲177.56點（或0.5%），暫報35779.5點；那斯達克指數上漲85.48點（或0.53%），暫報16142.92點；標普500指數上漲22.50點（或0.48%），暫報4720.46點；費城半導體指數上漲15.27點（或0.39%），暫報3927.30點。

5大科技巨頭，電動車大廠特斯拉上漲32.94美元（或2.9%），暫報1170美元；台積電ADR上漲0.58美元（或0.47%），暫報124.85美元；聯電ADR上漲0.01美元（或0.04%），暫報11.69美元。

拜登22日選擇鮑爾（Jerome Powell）續任美國聯準會（Fed）主席，任期4年；選擇現任Fed理事布雷納德（Lael Brainard）為副主席；拜登在聲明表示，相信鮑爾和布雷納德將重點放在維持低通膨、物價穩定，並提供充分就業使我們經濟比以往更強大。