A股三大指數22日早盤開高走高，滬指維持高點震盪，創業板指盤中衝高漲超2％。概念股方面，半導體類股強勢拉升，消費電子、稀土等板塊走高；CRO概念、冰雪產業相關類股低迷。

新浪財經報導，午後指數高點盤整，創業板指單邊拉升，盤中站上3500點。鋰電股掀起漲停潮，寧德時代大漲，股價再創新高。另外，汽車零部件、儲能板塊走強，Mini LED、汽車、氫能源等類股活躍；房地產、保險、啤酒等類股走弱。總體而言，多空博弈激烈，個股漲多跌少，兩市成交明顯放量，連續第22個交易日破人民幣（下同）兆元。

具體看，截至收盤，滬指報3582.08點，漲0.61％，成交額為5091億元（上一交易日成交額為4406億元）；深成指報14960.66點，漲1.41％，成交額為7458億元（上一交易日成交額為6726億元）；創指報3505.73點，漲2.54％，成交額為3182億元（上一交易日成交額為2720億元）。

從盤面上看，半導體、鹽湖提鋰、汽車電子相關類股漲幅居前。冰雪產業、CRO概念、線上旅遊概念股跌幅居前。