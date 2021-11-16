全球經濟樂觀復甦，「航空雙雄」及航運股前景受到市場看好，16日盤中帶量上漲，反映台股年底「作夢+作帳」題材火力全開，元大投信台股基金精準掌握，元大高科技基金、元大2001基金、元大店頭基金及高股息家族的元大台灣高息低波ETF（00713）再度聯手創高，元大店頭基金今年來績效並衝破50%大關，四檔基金超過3萬名受益人都賺錢。

16日台股由航空雙雄領軍，航運三雄在外資喊進下同聲慶賀，再度引爆「作夢+作帳」超級行情，雖台股大盤僅小幅上漲，盤面卻是題材股熱力四射，考驗操盤手功夫。而上周以來元大投信旗下搶先大盤創高的元大高科技基金、元大2001基金、元大店頭基金持股持續發威，淨值再度聯手攻頂，被動式的元大台灣高息低波ETF也在精確選股下，市價、淨值、成交量皆刷紀錄。

元大2001基金16日最新結算淨值達135.35元，元大高科技基金淨值39.82元，元大店頭基金淨值18.67元，三創成立來表現，其中，受到近期中小股表現更加活躍，元大店頭基金今年來累積績效也衝破50%，元大高科技基金累積上漲38.9%，挑戰40%關卡。

投信投顧公會統計到10月底，元大高科技基金持有力旺（3529）、南電（8046）、譜瑞-KY（4966）、長榮（2603）等近期「作夢+作帳」題材焦點股，近期股價奔漲，元大店頭基金也有力旺、南電、譜瑞，還有鈺太（6679）、晶焱（6411）、茂達（6138）等飆股，元大2001基金則有力旺、晶焱等，淨值表現強強滾。

今年「高股息ETF績效王」的元大台灣高息低波ETF則續演大漲秀，16日跳空飛越前一日高點，爆出1.2萬張追捧量，市價和量能同創掛牌紀錄。累積今年來的績效逾30%。

元大台灣高息低波ETF即將在19日除息，法人解讀，該ETF將配息3.15元，換算殖利率逼近7%，加上此前「國民ETF」元大高股息（0056）上演火速填息秀，投資人對年底行情有期待，積極參與元大台灣高息低波ETF除息前後的布局機會，使該ETF量滾量交投活躍。想領息的投資人，最晚可於18日收盤前買進。