擺脫美國縮減購債不確定性後，資金持續前進全球股市，帶動跨國投資股票型基金續吸金，其中領引市場多頭的全球科技股票基金最受國內投資人青睞，低檔市場則押注大陸A股再起的投資機會。

投信投顧公會公布的資料顯示，跨國投資股票型歷經第三季市場波動修正後，第四季起規模再度恢復正成長，10月增加193.74億元，規模來到4507.67億元，單月增幅4.49％，表現較整體境內基金成長的2.33％還要優異，凸顯目前市場氣氛偏多，即便行情出現修正，投資人持續前進風險性資產。

若以單一基金來看，跨國投資股票型基金10月規模增加前十名中，包括復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、統一全球新科技、復華亞太神龍科技等基金皆是科技股票基金，今年來受惠科技股表現亮眼，績效普遍有2～3成；另一族群則是大中華、大陸A股基金，儘管今年來表現落後，但因為基期相對較低，吸引資金持續逢低布局。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，科技股在第三季末受貨幣政策轉向預期出現較明顯的跌勢，不過從過去經驗顯示，利率和科技股的相對評價沒有顯著關聯性，僅是短期因素雜音，預期科技股憑藉著題材及獲利高成長優勢，仍是資金布局經濟復甦受惠的風險性資產之一。

受政策調控影響，大陸A股自下半年以來多處於低檔橫盤震盪走勢。復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅認為，研判歷經政策監管高峰的第三季之後，接下來為執行層面，隨政策逐步落地，市場不確定性降低，將有利股市估值逐步回升，建議可聚焦新能源車、清潔能源、半導體、高端製造等政策扶植之產業投資機會。