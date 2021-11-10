伴隨塑化、半導體需求活絡復甦，化工廠商三福化（4755）、中華化（1727）、元禎（1725）、誠泰科（4767）獲利躍進報喜。其中，三福化因新興化學品TMAHR穩健成長，第三季獲利季增36％，EPS1.55元；前三季稅後獲利年增22％，EPS衝高至3.69元，表現亮眼。

誠泰科在熱熔膠需求活絡增長，搭配適時反應原物料漲價策略，營運持穩推進，前三季EPS1.91元；法人推估，今年獲利可望年增5～12％，EPS上看2.5~2.6元。

此外，元禎、中華化在塑化、特化等銷售活絡拉抬下，營運轉機題材發揮，元禎第三季獲利季增165％，EPS0.77元；前三季EPS1.35元，逼近去年全年1.37元表現。中華化在電子級硫酸營運復甦推進下，營運擺脫去年虧損陰霾，前三季EPS躍進至1.27元。

三福化營運包括基礎化學品、精密化學品及新興化學品。伴隨TMAHR穩步成長，第三季營收、獲利齊創單季新高。反映成本調整售價及TMAHR部份工程款認列，10月營收5.18億元，月增32％，改寫單月新高。

誠泰科熱熔膠營收占比95％、防水膜約5％。伴隨食品、家電等應用商機持續推展，加上防水膜台灣市占和海外市場擴展持續發酵，營運逐步攀揚；第三季毛利率維持25％高檔水準。

中華化生產電子級硫酸為晶圓代工廠製程產品，2019年著手擴充一條產線，伴隨產能逐步開出，上半年營收佔比大幅提升至27％。

元禎營收佔比化學品47％、塑膠36％、油品17％。伴隨業務復甦升溫，10月營收年增73.32％；前10月營收89.36億元，年增62.47％。