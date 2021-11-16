為積極回應「數位轉型」與「淨零轉型」兩大企業議題，遠雄自貿港區(遠雄航空自由貿易港區)近日已將其IT架構遷移至具備綠色運算能力的IBM LinuxONE平台，以全面e化為目標，達成年處理貨量80萬噸的目標。

台灣IBM事業部總經理朱宥鑫指出，「IBM LinuxONE是航空母艦級的主機系統，其『以一頂百』的集中式管理架構聞名IT界，經過實際驗證可以提供客戶雙位數比例的成本節省、節能減碳，縮減機房空間，具備其他IT系統望塵莫及的高效能與經濟雙重效益，是企業投資ESG、導入綠色運算架構時的最佳選擇，也是遠雄自貿港區業務高速成長的堅強後盾。」

遠雄自貿港區董事長葉鈞耀表示，放眼未來，航空物流業擁有多元發展空間，我們預期將有更大量的載運、資料處理與運算的需求；IT架構的穩定性、可擴充性、彈性與安全性是我們最為看重的關鍵能力。在積極追求成長的同時，企業永續發展也是我們關注的議題，期望做到淨零轉型。這次導入IBM LinuxONE解決方案，看上的就是它具備高效能、節省、綠色等領先技術的特色。

IBM LinuxONE解決方案幫助遠雄自貿港區降低了總體擁有成本；與其原先使用的IT系統相比，LinuxONE平均速度快三倍；節省20%耗電量；一台機器只佔機房空間1.8坪（6平方公尺），讓遠雄自貿港區的整體營運更為靈活、敏捷與高效。台灣IBM事業部技術總監趙文振說明，「IBM LinuxONE支援遠雄自貿港區部署各式各樣的IT服務，未來可以部署到八千個虛擬機，有如八千台電腦在一台 IBM LinuxONE上同時運算。」

遠雄自貿港區每天處理百萬筆交易、數十萬件貨物，每個子系統都需要一台x86伺服器處理；預計三年後倉儲貨量空間將會增加三倍，系統與伺服器的效能也必須隨之等量增加。遠雄自貿港區資訊企劃室經理李訓祥表示，決定將IT架構遷移至 IBM LinuxONE，是因為一台LinuxONE能抵過多台x86伺服器；更具備平行擴充的能力，可以隨業務量隨時調整運算效能，提前因應日後擴增IT系統的需求。同時，LinuxONE是開源的綠色機器，在遠雄自貿港區擁抱開源創新科技的同時，也節省能源，減少碳排放量，落實企業ESG目標，邁向自動化、智慧化轉型。