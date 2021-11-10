中美晶(5483)參與Transphorm的私募，斥資1500萬美元入股Transphorm，其中包含在八月份初始投入的500萬美元，以每股5美元取得Transphorm普通股股權。

Transphorm Inc.(OTCQX:TGAN)是GaN半導體的先驅，生產並供應高效能、高可靠性的GaN功率轉換元件；中美矽則是全方位的綠色能源整合供應商，同時也是全球前三大矽晶圓製造商環球晶的母公司，雙方於今天共同宣布策略結盟，將在快速成長的GaN市場中積極擴大供應鏈。

策略聯盟將有助於Transphorm擴大GaN磊晶片的供應鏈。此投資不僅使環球晶圓與Transphorm成為合作夥伴，環球晶圓也同時成為Transphorm的GaN磊晶片供應商、增加Transphorm的產能；另外，中美矽晶也將成為Transphorm特定GaN磊晶片與功率產品的經銷商，可望促進Transphorm GaN產品的銷售。

中美矽晶及環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭表示：「我們很高興能成為Transphorm的股東之一並共同成為GaN事業的策略夥伴。Transphorm是GaN功率元件及磊晶產品的領導者，實績豐富並擁有垂直整合製程及全球最完整的GaN功率專利組合之一。雙方的策略結盟將讓Transphorm加速拓展。」徐秀蘭繼續闡述：「GaN功率元件及RF市場帶來數十億美元的商機，其中包括許多成長迅速的領域，例如快速充電、變壓器、伺服器-儲存-網路設施電源系統、可再生能源、工業用電、電動汽車以及可應用於5G和多種通訊基礎設施的RF GaN電子設備。」

Transphorm共同創辦人及總裁Primit Parikh表示：「Transphorm很高興能與中美矽晶及環球晶圓合作，中美矽晶及環球晶圓是全球公認的綠色能源和晶圓製造領導者。此結盟將使我們能夠在GaN市場上快速成長，並為擴大Transphorm的GaN磊晶片規模奠定了複數年期的計畫，更同時保護了我們的智慧財產權。此項計畫將為Transphorm的客戶(從小型快速充電器到高功率電動汽車) 穩定供應、鞏固多處生產據點(包括我們在美國的核心廠房)和提供快速擴張能力。中美矽晶對Transphorm的投資證明了我們在快速增長的GaN市場中的領先地位，並促使Transphorm近期籌資總額達到3300萬美元。