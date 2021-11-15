外資再買、大盤充電，挺進17600關。美股上周五由科技股帶隊，引領四大指數整齊收高，受此提振，台股集中市場今日也由半導體族群打頭陣，輔以元宇宙、低軌衛星等概念族群助攻，加上金融、生醫、汽車、橡膠等傳產類股應援，激勵大盤一度攀上17683.19點，越過前高並順利衝關17600點，惟航運族群動盪、加上鋼鐵等回弱，鈍化多頭上攻力道，但終場仍收漲116.34點、為17634.47點，總成交值增至3764.63億元。

籌碼面，今日外資續買超54.3585億元，投信買超3.6032億元，自營商賣超0.0547億元，三大法人買超57.90億元；11月以來，外資累計買超578.07億元，今年以來賣超5047.4億元。技術面，5日線17541.23點、20日線17167.62點，5日RSI為80.18、10日RSI為74.17，9日K值為88.35、9日D值為87.19，20日乖離率為2.72。

盤面上，電子族群今日士氣高昂，晶圓雙雄持穩高檔坐鎮，聯發科周五高峰會將登場，多頭超前暖場，股價睽違近5個月後，再現千元之姿、收1025元，激勵同欣電(6271)、晶心科(6533)、順德(2351)、光罩(2338)等IC設計股紛紛亮燈漲停；網通族群則有台揚(2314)、譁裕(3419)、建漢(3062)、百一(6152)等攻頂插旗。燿華(2367)布局元宇宙、低軌道衛星及車用等新興應用有成，明年可望重返獲利，今日衝出1.8萬餘張大量，突破短均糾結，收漲停19.7元，拉出一根長紅棒。航運族群今日海空分歧，貨櫃三雄先強後弱，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)分別收高0.45%、收低1.41%、收低1.26%，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)則是先弱後強，分別收高3.33%及1.33%。

受惠美股高檔行情及外資買超效應，上周台股周K線連六紅並站回17500點之上，今日更順利突破前高，來到點。分析師指出，本周市場聚焦上市櫃Q3季報、法說會以及台指期結算等三大因素，預期短線指數將在17300至17633點區間震盪，可多留意績優股及元宇宙、第三代半導體、低軌道衛星、5G等長線題材股；另美國公布PPI、CPI數據飆高，通膨疑慮再起，須關注美元指數、十年期公債殖利率及油價等可能走揚的影響。