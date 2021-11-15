聯發科(2454)董事長蔡明介今日獲台大名譽博士學位，他表示，回首這IC之路，最喜歡用的比喻就是，「白米滿足人類食物需求；電晶體滿足人類精神所需」，另外，一路走來除感謝父母、家人、師長以及聯發科所有同仁，他更點名執行長蔡力行、總經理陳冠州，持續帶領聯發科邁向全球領先地位。

蔡明介今日致詞時說到，二十世紀很重要的兩個發明：電晶體和電子計算機，也分別於1950年前後在美國出現。大學畢業時，正是美國矽谷IC工業開始成長的年代。因緣際會，我畢業後第一個工作，在高雄加工區外商當測試工程師，產品就是計算器IC，但工作有點單調。也因為好奇心，要多了解IC，因此走上了留學，參加工研院IC專案計畫及之後聯電與聯發科的近五十年IC之路。

蔡明介表示，在這參與台灣的IC產業發展過程，看到了含大量電晶體IC的電子產品，在生活中無所不在，及其對社會進步與經濟發展的貢獻。也看到台灣從農業時代走過五十年的轉型到消費型工業，再到現在資訊科技及半導體產業的國際地位。回首這IC之路，加上小時農村幫忙種稻的經驗，自己喜歡用一個比喻，即以米飯與電晶體對比，「白米滿足人類食物需求；電晶體滿足人類精神所需」。

蔡明介也提到，獲此榮譽要謝謝很多人，包括父母、家人、師長的教導，工作上各階段的主管、朋友的鼓勵與幫助，更要謝謝現在的工作聯發科所有同仁及主管，尤其是蔡執行長(蔡力行)、陳總經理(陳冠州)，在這些年和我一起帶領公司，朝向產品技術領先，往全球領導地位前進一大步。