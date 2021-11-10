聯發科(2454)第四季營收力拚淡季不淡，10月營收月減少21.91%、年增加22.91%，但累計前10月營收已經衝破4000億元大關，聯發科也預計今年營收成長上看52%、約落在4800億元。

聯發科10月營收374.12億元、月減少21.91%、年增加22.91%；累計前10月營收為4021.73億元、年增加56.99%，創下歷年同期新高。

聯發科關鍵旗艦天璣2000終端預計在明年第一季問市，故本季就已經開始進行拉貨作業，除將支撐聯發科第四季營運拚淡季不淡外，更象徵宣示進入真高階旗艦的代表性產品。

聯發科第四季財測，以美元對台幣匯率1比28計算，第四季營收約1206-1311億元，季減少0~8%、年增加25~36%，毛利率46-49%，較上季預估的區間44.5~47.5%明顯上調，含員工分紅的營業費用率則約23~27%。

聯發科今年營運持續位於高成長階段，預估今年全年營收年增幅估達52%，優於先前預估的45%，這已經是聯發科的第二度上調，加上產品組合持續優化，毛利率也將逾46%。