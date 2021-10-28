2021高雄國際食品展盛大登場，為協助食品加工業及農漁養殖業者達到節省耗能，和減少碳排放的目的，從生產、包裝、到運送，東元電機今年展出了一系列的解決方案，包括為業者特別推薦用於養殖、生產和包裝線的IE3高效節能九溝馬達、IE5 EC馬達、和高防護變頻器。

在產品保鮮方面，東元展出溫度分層管理的冷凍櫃，而在業者最需要的運輸方面，東元自主研發的電動車動力系統模組，提供業者在進行貨品運送時，一樣可以符合減碳環保的需求。

東元電機邱純枝董事長表示，東元於2015年設定十年減排20％的目標，已於2020年提前五年達陣，更反應在公司營運上，去年東元高效節能馬達IE3＋IE4銷售金額比例超過七成，東元也希望對養殖業和食品加工業來推廣，不但協助業者生產效率更佳，也能維護生態環保。

在生產過程的需求方面，東元展示了專為養殖漁業水車增氧設備使用的IE3高效率九溝馬達，關鍵部組所採用的不銹鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，馬達使用壽命更長，省電幅度達7％，購置成本可於半年至一年回本。此外，東元搭配E510s系列IP66高防護等級變頻器，適用於各種農漁業惡劣環境。透過行動裝置控制水車運轉速度、預知告警，則可協助傳統養殖漁場升級為自動化、智慧化的養殖場。

另外，針對豬隻、禽業養殖所需水壓與環境溫度控制的需求，以及在食品的製造與加工設備、精美包裝等製程，東元鑄鐵殼馬達、不鏽鋼馬達、減速機、風機專用IE5 EC馬達與高效節能變頻器，都可滿足食品行業的個別需求。

而針對食品業者最需要的產品運送，東元在現場展示了自主研發的電動車動力系統模組，可應用於電動大卡車和3.5噸的電動物流貨車，東元表示，希望推廣綠色運輸的理念，從食品製造業者的源頭開始，在各種運輸過程中就能夠減少碳足跡，而採用東元的動力系統解決方案，不但能深植國產電動車供應鏈，更能達到節能減排，永續地球的展示現場也有多項深受消費者喜愛的東元家電用品，包括溫度分層管理的冷凍櫃、冰箱系列、近期熱賣的O3活氣抗菌包抗疫系列、及使用方便的蒸汽烘烤爐等廚電系列，讓消費者在逛食品展之餘，也能兼顧防疫期間安心在家享受美食及烹飪的樂趣。