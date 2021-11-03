全國座談會場次表。（農委會提供）

農委會今年9月1日成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」，統籌規劃農業部門因應氣候變遷的相關政策，然而在氣候變遷第6次評估報告(IPCC AR6)報告中證實，未來20年內全球均溫將升溫1.5到2°C，全球須在2050年左右達到淨零排放，始有可能減緩暖化速度。適逢第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)，該辦公室規劃辦理27場全國巡迴座談會，首場座談會於11月8日起跑，集思廣益提供農業部門氣候變遷調適與淨零排放具體方案與路徑規劃。

IPCC於今年8月9日公布氣候變遷第6次評估報告，全球暖化對各面向的變遷程度在過去數千年前所未見。而台灣農業面臨的挑戰中，在1991至2020年間，我國全年平均溫度已上升1.6°C，且有增溫加速趨勢，我國海平面上升速度更是全球平均的2倍。21世紀初夏季增長到120至150天、冬季縮短為約70天，近年冬季更縮短至20至40天。

農委會企劃處處長莊老達表示，從去年到今年5月，台灣遭逢56年來最嚴峻乾旱，去年二期與今年一期的停灌面積是過去20年來最高，今年8月初西南氣流又帶來嚴重水災，全面影響到國內蔬果的生產，對市場供需與價格穩定造成相當挑戰。

畜牧業部分的碳排減量已執行畜牧場沼氣再利用，250萬頭豬的全年沼氣產量可滿足1萬多戶家庭用電，每年可省下4.3億天然氣燃料費，每年更可減少5.9萬公噸溫室氣體排放量，相當於20萬8500台機車的全年碳排。

農業綠能部分，國家太陽光電目標在2025年要有20GW的裝置容量，農業部門負責9.3GW，以目前完成的裝置容量換算，2020年農業部門太陽光電發電度數已經占農業部門用電度數逾5成，未來還可供電其他如交通、住商等使用。

農委會主委陳吉仲表示，2050淨零排放的目標要和產官學一起討論，氣候調適策略如果只有少部會執行，那就不會成功，研擬的減排、碳匯等已經在進行，未來相關的研究、執行經費一年會超過100億，但是帶來的效益與價值一定會超過1000億。

全國巡迴座談會部分，將邀集產、官、學、消費者等共同參與，希望能夠擬具共識，作為農業部門氣候變遷調適與淨零排放具體方案與路徑規劃之參考，規劃共辦理27場座談會，首場座談會選定於11月8日針對桃園地區農民、農業團體等對象進行說明並蒐集回饋意見。