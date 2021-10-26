巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一段警告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗與後天免疫缺乏症候群（AIDS）有關聯的影片，已遭臉書（Facebook）和YouTube移除。

法新社報導，臉書刪除這段引發是非的影片；YouTube則是除了封鎖這段影片，還更進一步暫禁這位極右翼領袖7天。

波索納洛重度仰賴臉書等社群媒體來糾合自己的基本盤，這一次遭社媒抵制肇因於他21日在臉書每週例行直播中引述他口中的英國政府「官方報告」，這份報告後經證實根本不存在。

波索納洛宣稱，報告「暗示說，完整接種COVID-19疫苗的民眾，會比預期更快罹患AIDS」。

波索納洛說：「我建議各位讀這篇文章。」但他沒有說明這份資訊從何處而來，只說：「我不想在這裡唸出來，因為我不想丟掉自己的臉書直播。」

臉書於24日晚間或25日早上移除波索納洛的評論。臉書過去曾移除波索納洛的其他貼文。

臉書之前就發現波索納洛散播不實訊息，煽動民眾不必遵守保持社交距離的防疫規範，但這是頭一次下架他的每週例行直播談話。

波索納洛在YouTube也有過一次「前科」。這個影片分享平台表示，波索納洛未來7天將不得上傳新影片或從事現場直播。

英國政府回應法新社記者查證時表示，並沒有任何波索納洛所宣稱的「報告」存在。

巴西傳染病專家學會也發布聲明說，沒有證據顯示COVID-19疫苗與AIDS有任何關連。

波索納洛辦公室並未立即回應置評要求。

波索納洛已經表明自己不打算接種COVID-19疫苗，還曾開玩笑說疫苗會「把人變成鱷」。