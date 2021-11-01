從事直播網拍的陳女，與呂男離婚2年後，在臉書貼照昭告搜尋前夫，「請他負責該付的撫養費，不要整天開著好車到處招搖撞騙」，「不要讓我整天對你催著你應盡的責任」等語，遭呂控告。陳女供稱，為施壓希望他出面。一審法官認定，陳女並非毫無所據抽象謾罵，不足構成公然侮辱罪，但違反《個資法》，判刑3月、得易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，從事網拍、直播的陳女，與呂男在2018年12月間離婚，在2020年10月間擅自在臉書公開張貼兩人過去的生活照，並發文指稱：「麻煩大家當我搜尋一下孩子的爸爸，請他負責該付的撫養費，不要整天開著好車到處招搖撞騙」，「當初跟我媽媽借的50萬，從沒錢還，到現在唬爛說沒借過」，「小孩的爸爸似乎已放棄承擔任何責任，不要讓我整天對你、催著你應盡的責任」等語。

事後，呂男發現貼文提告。陳女否認違反《個資法》，指稱，離婚時約定呂男每月要負擔子女撫養費4萬元，但事後呂男卻未依約支付，且為投資養鸚鵡，向她母親借50萬元，也還未還錢，她多次要求處理，他竟避不見面，才會藉臉書貼文施壓，希望他出面履行該負擔的責任。

呂男坦承約定他每月付4萬元撫養費，但宣稱他每月匯3萬元，並繳孩子學費每月1萬4000多元，期間，前妻曾向他催討過撫養費，但他認為不合理。至於向岳母借款一事，他先供稱已償還，後又改口說，已還錢未告知前妻。

陳母也出面作證，她為讓女婿的事業快做起來，還向親友借45萬元，加上自己存款5萬元，共借給他50萬元，當時無他人在場，也沒簽立借據或本票，但他至今均未歸還。

台中地院法官認為，陳女及呂男對子女開銷負擔核算意見歧異，陳女認為呂未如數支付，屢次催討未果而在網路發文，難說是無中生有，純屬杜撰。她在網路表達心中不滿、嘲諷呂男，依語意脈絡、客觀環境及事件因果歷程總和判斷，並非毫無所據的抽象謾罵，雖然呂男感到難堪或不快，但難以認定主觀上有公然侮辱及加重毀謗罪犯行。

法官指出，陳女促使前夫出面處理債務等糾紛，可透過寄發存證信函或提起民事訴訟合法手段，公開個人資料並沒有實質助益，且不符合《個資法》第20條所規定得為特定目的外之利用等相關條件，依違反《個資法》判刑3月。