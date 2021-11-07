張姓重機騎士不服打行政訴訟官司，法官認為，法規無規定「壓車過彎屬於危險駕車」，判決撤銷2張罰單。（圖／翻攝畫面）

一名張姓重機騎士，今年6月間在獅潭鄉台3線118.3公里處，被警方發現高速違規行駛，甚至多次「壓車過彎」，且無視巡邏員警數次鳴笛、按喇叭，加速離去，事後警方以行車紀錄器影像逕行舉發，對他開立「危險駕車」與「拒絕稽查」2張罰單，共裁罰3萬8千元、吊扣機車執照6個月。張男不服打行政訴訟官司，法官則認為，法規無規定「壓車過彎屬於危險駕車」，也就無違規拒絕接檢的逃逸之果，因而判決撤銷2張罰單。

苗栗大湖分局警方表示，張男6月14日上午7點24分，騎乘重機未依規定安裝後照鏡、高速行駛，還多次壓車過彎，巡邏員警追上前一路尾隨鳴笛，示意停車，一度只距離5公尺，張男卻都無視，最後利用過彎優勢甩開警車，加速離去，警方事後依行車紀錄器影像逕行舉發，開出「危險駕車」、「拒絕接受稽查逃逸」2張罰單，經苗栗監理站裁罰3萬8000元，並吊扣機車執照6個月。

張男不服提起行政訴訟，否認有危險駕車，因風切聲和環境噪音，又專注路況，才沒聽到警車鳴笛聲，並無拒絕停車稽查逃逸違規行為。

但監理站主張，該路段限速60公里，員警認張男危險駕車，前後鳴笛、按喇叭示警達1分鐘之久，但騎士仍未停下且加速駛離，且多次於內側車道反覆壓車至車道線或靠近雙黃線，膝蓋也差點磨到道路，更有輪胎在內側車道，身體及車身傾斜伸入外側車道的危險狀況，強調這種過彎方式是機車賽事中選手使用，一般道路駕駛不得使用，自有處罰必要。

法官勘驗影片後，認為張男雖有壓車過彎，但目前法規無規定一般騎士不能以賽車過彎方式行駛於道路，且根據影像，張男還能正常、穩定操控，無危險駕車情事，自然也就沒有違規拒絕接受稽查而逃逸的行為，因此判決撤銷2張罰單。大湖警分局副分局長郭朝文則說，待收到判決書後，再研議是否上訴。