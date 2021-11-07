不少人都嚮往能進護國神山台積電工作。不過一名男子卻表示，目前在台積電擔任課長兩個月，對公司的文化及高壓非常有感觸，在人手不足的情況下，會讓新人直接上線，但一出錯就會被罵到臭頭，令他有了想離職的衝動。

原PO日前匿名於論壇《Dcard》透露，自己是「地名」科大工業管理碩士畢業，目前在台積電當帶線課長，但僅短短兩個月，就讓他對公司文化及高壓工時很有感觸，上級跟學長姐常常會因工作而突然情緒暴走，令他無法適應。

原PO指出，因為公司缺人，所以會在最短的時間內讓新人直接上線，但不小心犯錯就會被主管罵，若加班超過表定工時，也會讓主管被人資關切，後續又會再被主管狠罵一頓，「搞到上班前都會很憂鬱」，開始有了離職的念頭。

原PO說，現階段有3個選擇，第一，繼續在產線做到退休或是掛掉；第二，邊工作邊準備資工所的推甄或考試；第三，換一份相對輕鬆的工作，「請大家給我意見，不然我真的快瘋了」。

貼文曝光後，多數人選擇3，「3錢沒那麼重要，有命花才是真的」、「3不缺錢就早點出來」、「2太難了」、「如果要2，不如就先3，既然都不會待滿3年，不如早點走，繼續待原公司也沒心力準備考試」、「3可以考慮五大設備商，錢不一定比較多，但至少沒有台積電文化那麼可怕」。