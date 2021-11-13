成大醫院傳出內部有人上網紕漏院方減薪，卻扯出院長選舉陰謀論。（程炳璋攝）

成大醫院近日風波不斷，先爆發醫學院大2生代刀縫合傷口，13日又遭爆料院內大幅減薪，有醫師薪水大減50萬元，成大醫院13日出面澄清，新冠肺炎疫情令業務量大減4分之1，院方是少發紅利，非少發薪水，內部高層認為，近日醫院遭連番爆料，與明年8月院長選舉有關。

成大醫院日前才剛爆發醫學院2年級生代刀胸腔科醫師縫合傷口，引發輿論爭議，近日又遭網路爆料大幅減薪，院內發送績效獎金還要看院長心情，部分科別醫師受不了吵著離職，批評是「血汗醫院」。

網友具體爆料，成大醫院住院醫師依科別不同，1年來至少減了6萬至18萬，主治醫師更減了50萬元，還被告知即使加班也不能領加班費。批評成醫是公家醫院，卻有許多不合理要求，輕易更動福利，比私人醫院更不如。

成大醫院副院長李經維13日出面救火，稱網路不具名的言論，無法證實爆料者是內部員工，強調成醫是公家機關，從未少發薪水，而是少發紅利，原因是疫情爆發兩年來，全台大醫院的業務量都受到衝擊，成大醫院也無法置身事外，各科別平均業績大幅減少25％，他並指出，北部醫院情況更加嚴重。

李經維舉例，大家因防疫都戴口罩，兩年來感冒與腸病毒病患減少，小兒科與耳鼻喉科業績降幅更超過30％，少發紅利是合理範圍，院內雖有離職聲浪，並未真正爆發離職潮，平均離職率是2.2％，屬正常範圍。

外傳院內放射科與病理科醫師吵著離職，院方不作證實，李經維表示，現在出走未必是好的選擇，很多開業醫院面臨嚴峻的倒閉潮。

成大醫院遭連番爆料，有醫師認為是積怨已深，剛好一次爆發出來。內部高層更懷疑明年8月就是3年1次的院長選舉，2月就需開始運作，有人認為現任院長沈孟儒資歷不足、沒有魄力，暗指爆料是有心人的陰謀論。