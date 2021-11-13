台積電創辦人張忠謀13日於總統府舉行記者會，說明代表總統蔡英文出席紐西蘭APEC經濟領袖峰會線上會議的情形，他向各國呼籲，應讓疫苗缺乏的國家，更容易地取得足夠的疫苗，並實現廣泛的疫苗接種覆蓋率。

主辦方紐西蘭總理阿爾登期盼，成員國關注如何在新冠肺炎疫情影響下，加速經濟復甦，張忠謀表示，新冠肺炎疫情尚未結束，全世界都想要重新回到不受限制、不需隔離的自由旅行狀態。

他指出，要抵達這個目標，最好的醫學建議似乎是：「全球人口充份廣泛的疫苗接種覆蓋率」。APEC有一些成員沒有足夠的疫苗，但有一些成員仍有過剩的疫苗，或可能也是疫苗生產者。疫苗過剩或生產者，應該讓疫苗不足者更容易地取得足夠的疫苗，並實現廣泛的疫苗接種覆蓋率。

代表中華台北，張忠謀表示，7月加開的線上峰會時就已經提出對疫苗不足的擔憂，由於美國、日本，以及數家本地企業和機關團體的慷慨捐贈，當時的擔憂如今已經多少獲得緩解。此外，迄今為止，身為或許是透過數位工具控制疫情，避免疫情嚴重爆發的最成功的APEC成員之一，中華台北再次重申， 願意分享其中的經驗來幫助其他成員。

張忠謀認為，一旦抵達得以自由旅行的路標，表示已經克服，或至少中和了新冠肺炎。未來主要挑戰是什麼？是自由貿易，是只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易。

APEC成員國過去數十年透過自由貿易而蓬勃發展，但相較於過去，張忠謀指出，最近對「自由貿易」多了一些條件，因此中華台北對此感到關切，大部分的自由貿易條件帶來不良後果，只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易，才是每個APEC成員實現供應鏈韌性和繁榮興盛的康莊大道。