「高股息ETF黑馬」元大台灣高息低波ETF（00713）19日除息3.15元，不僅挾帶配息率近7％優勢，引爆投資人踴躍參與，除息首日更湧現低接買盤，開盤15分鐘內已累積破萬張成交量，盤中成交張達2.2萬張，再創掛牌以來交投新記錄，並登上原型台股ETF交易榜首。

受惠美股反彈，台股19日持續上漲，指數一度上漲逾百點，激勵元大台灣高息低波除息開盤表現，以量滾量，帶動買盤持續湧入，開盤兩小時內成交逾2.2萬張，一舉刷新掛牌人氣紀錄。

元大台灣高息低波日前公布配息，逼近7％的配息率便吸引市場廣大關注，在本周除息前幾乎天天有新大量，成分股給力還推升股價天天創新高。

根據元大投信統計，元大台灣高息低波本波規模同步躍升，從11月初的35億元到18日除息前衝上102億元，計入除息影響則降為95億元，在除息前規模翻近兩倍，首度晉升「台股百億級ETF俱樂部」，也是近期成長最快又備受關注的高股息ETF黑馬。

元大台灣高息低波因強勢表現，到18日止今年來已大漲31％，是今年高股息ETF績效王，股價扶搖直上，但不影響配息族和小資族參與，證交所統計，18日元大台灣高息低波的盤中零股交易超過14萬股，較10月底大增近50倍，並超越許多受益人更多的高股息ETF。今日除息持續延續熱度，集中市場和盤中零股都有高人氣。

法人認為，目前台股上演年底作夢、作帳行情火熱，加上上市櫃明年配息有望創高，元大台灣高息低波除息後表現同受期待，若無法掌握個股輪動的投資人，挑選績優又有股息保護的ETF，不失為掌握年終行情的替代選擇。

此外，同步在19日除息的元大MSCI金融ETF（0055)及元大臺灣ESG永續ETF（00850) ，分別有數千和6萬多名股東參與除息，成交量也出現放大，齊步被看好超越18日人氣表現。