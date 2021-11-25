中租-KY(5871)前10月自結獲利續創新高，每股稅後盈餘12.33元。

中租控股25日公告2021年10月單月自結合併稅後純益新台幣20.4億元，較去年同期成長34％，每股稅後純益(EPS)為1.40元，累計1~10月合併稅後純益為新台幣180.7億元，年增30％，累計每股稅後純益(EPS)為12.33元。

以營運地區別來看，東協地區成長率最高，其次是大陸，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長25％，48％及69％。若與10月相較，合併獲利月增11％，主要係合併營收月增3％、費用成本率略降且業外認列匯兌利益。

除財務表現亮眼外，中租控股表示，該公司連續第二年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股，其中，道瓊永續世界指數拿下綜合金融類全球排名第四名，肯定公司在經濟、環境和社會面向的長期承諾與優良表現。