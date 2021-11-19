台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒團隊發言人張禹宣(右)在律師陪同下到地檢署按鈴控告名嘴周玉蔻。(林欣儀攝)

台中二選區立委補選越來越激烈，繼國民黨參選人顏寬恒昨公布發言人名單後，媒體人周玉蔻晚間即在節目中指控，顏的發言人張禹宣在出席APEC記者採訪團時酒醉且隨地大小便，張上午在律師陪同下到台中地檢署按鈴，控告周玉蔻惡意誹謗。

張禹宣在律師陪同下現身台中地檢署，按鈴控告周玉蔻抹黑、不實指控，同時也公布一段當時在祕魯隨行陪同的翻譯錄音檔，錄音內容由張與該名翻譯對話，翻譯並稱在秘魯的7天「沒有異狀、一切都很正常」，以此證明未發生周玉蔻指控的酒醉鬧事、隨地便溺情況。

張禹宣說，這段錄音已經打臉周玉蔻的不實爆料，且他在下一屆、2017年的APEC記者採訪團還獲得推舉為團長，若當初曾經失態，又為何會被推舉為團長？這起造謠事件是4年前發生的，昨晚也公布當初的造謠者的道歉訊息，周玉蔻拿澄清過的造謠來冷飯熱炒、時間還是在他成為顏寬恒的發言人後，目的很明顯是針對顏寬恒與這場選舉。

張禹宣並抨擊周玉蔻說，周玉蔻除了出一張嘴，有做任何查證或拿出證據做事嗎？媒體不應該只是聲量大就是權威、或是聲音比較高講的就是事實，還是應該要有所本，周玉蔻做為媒體人，盼透過司法讓這位老前輩回去上媒體課程。

而對於外界指張禹宣是空降韓粉，他回應表示，自己沒有加入任何政黨，且做為記者，選舉都無法去投票，從此論點來看，到底有何根據說他是韓粉或韓流系統？對此說法不予置評。