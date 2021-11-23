國民黨立委補選參選人顏寬恒23日接受媒體專訪，針對近期來媒體的指控，包括台中港投資案、龐大房產等進行釐清，他表示，選戰剩下40多天，民進黨還未主攻，目前僅是側翼圍剿就天羅地網圍剿，但他不會被動搖，愈抹黑就愈堅定。顏寬恒說，執政黨要中火硬吞下500萬噸燃煤，質疑對手林靜儀到底在補選哪一區立委。

顏寬恒尚未宣布投入補選，媒體人周玉蔻猛烈攻擊已展開。顏寬恒說，他不怕人家攻擊，而是是否符合鄉親期待，民進黨目前還沒出手就已天羅地網圍剿，這樣反而有更多人支持他，二選區的人看不慣，他這段時間勤走基層，反而獲得更多正面力量。

顏寬恒說，針對公投議題，執政黨包括林靜儀都說過，未來若缺電，中火必須要吞下500萬噸燃煤，難道蔡英文政策沒有選擇，硬要逼著吞下去，還恐嚇海線屯區鄉親，太荒謬了！質疑林靜儀究竟在選哪一區立委？另外，核四遷廠是假議題，能不能重啟就看公投結果。

至於媒體猛攻房產問題，顏寬恒指出，他沒有對方的武器多，也沒有那麼多發言人及主持人疲勞轟炸，這樣他們會疲於應付。另外，自己去登記也被放大檢視，顏寬恒說，媒體故意下標醜化他，林靜儀有大批人馬，他則有自己的鄉親支持。

這次補選跟主軸被空戰及媒體戰打到失焦，令人懷疑對手是周玉蔻？顏寬恒表示，可能最近會換別人，因為林靜儀不想周這個發言人，她發現危機很大，所以最近拚命走動地方，空戰已陷入困境，林靜儀目前有在搶回主導權。

究竟未來誰會勝出？顏寬恒說，選舉還剩40多天，民進黨目前還沒主攻，側翼已天羅地網圍剿，後續日子要怎麼過，但他不會被動搖，希望選民看清楚，這一連串的抹黑造謠，愈抹黑他就越堅定。