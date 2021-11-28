民進黨27日在台中舉行「四個不同意」公投說明會，總統蔡英文除拜託民眾投下「四個不同意」，也力挺參加台中立委補選的候選人林靜儀，並指若林靜儀當選，台中第二選區的生育率會大幅提高。資深媒體人張友驊表示，他們講的話其實是講給同溫層聽的，他更指出，茂盛醫院院長李茂盛在民進黨內能左右台中市長人選的產生，就連林靜儀這次參選，也是他推薦的。

張友驊28日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡英文把三個重要的問題都放在林靜儀身上，晚上限電，能源需求就沒那麼高；生產她提到林靜儀和李茂盛；少子化是國安問題，蔡英文把這些東西毫無邏輯的湊在一起，她到底講的是什麼？就是民進黨愛講的話。

張友驊指出，他注意到兩件事情，李茂盛在民進黨內是可以決定台中市長的人選的，這次林靜儀就是李茂盛推薦的，比較讓人感到恐懼的，除了蔡英文那些話之外，民進黨現在慢慢在「近親繁殖」，提名提來提去都是提自己人，不用討論政策，有背景就是候選人。

針對林靜儀的一些言行，張友驊直言，這種人能夠當立委嗎？他認為，林講的一些話，都是民進黨群眾愛聽的，但台中第二選區的選民結構是非常平均，現在他們講的話是吸引年輕人，因為能決定選戰勝負的人，在所謂青年選票。蔡英文、蘇貞昌和林靜儀可以亂講，不過他們是講給同溫層聽的。