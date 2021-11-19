大陸外交部網站19日消息，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准台灣當局設立駐立陶宛台灣代表處。此舉在世界上製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。中國政府表示強烈抗議和堅決反對，將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。由此產生的一切後果由立方負責。

大陸外交部指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。要求立方立即糾正錯誤決定。我們也正告台灣當局，妄圖挾洋謀「獨」是打錯了算盤，註定逃脫不了失敗的下場。

波羅的海通訊社（BNS）等外媒報導，立陶宛當地時間18日駐立陶宛台灣代表處正式成立掛牌運作，89歲立陶宛首任總統維陶塔斯．藍柏吉斯(Vytautas Landsbergis)也是現任外長的爺爺親自到場祝賀。此外，立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）、友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）、歐洲事務委員會副主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）、外委會成員琴格里斯（Emanuelis Zingeris），與國安及國防事務委員會成員薩卡利埃內（DovilėŠakalienė）等議員，也到訪台灣代表處致賀。