台灣房價居高不下，因此有不少人會選擇租屋。一名男網友表示，買房要花30年繳貸款，但繳完房子也老了，期間運氣不好還可能遇上惡鄰居，反觀租屋遇到各種問題，只要搬家又能重新開始，不理解有房貸、車貸要揹，甚至還有老婆小孩要養的人，「怎麼會想過這種壓力大的生活？」

原PO今（7）日於PTT八卦板指出，買房子其實風險很大，當你花了20至30年，甚至40年把房貸繳完後，房子也老了，可能會出現壁癌及漏水等問題，運氣差一點還可能遇上惡鄰居。

反觀租房子，原PO認為遇到上述問題，可以毫不猶豫地搬家，雖然過去有不少人說，沒人會租房子給長者，「但我覺得可以去住養老院，反正人都會死，全是一場空，死後房子帶得走嗎？」更何況不買房、不代表不理財，因此有錢去住養老村也不是問題，不然買間小套房也可以過，「人老了有個地方可以安身就好」。

原PO說，上述情況比較適合單身人士，但已婚人士及有小孩者，還是選擇揹房貸、車貸，「光想壓力就好大，我不是很懂為什麼人會想要過這種生活」。

貼文曝光後，鄉民紛紛回應，「你以為養老院便宜？」、「去一次養老院，看看那些被灌食的就懂」、「養老院低消大概25000左右，拿來付房貸以房養老比較划算」、「養護中心一個月3萬基本，假設70歲開始，住15年往生要540萬」。

另外，有一名鄉民回文分享自身經驗，首先租房子無可避免要面對「被房東趕」這件事，即使再好的房東也不太可能租你一輩子，且遇到惡房東也是租屋風險，這種故事社會新聞很多例子，有的打死不出修繕費，不然就是持備份鑰匙闖空門，再來就是房租繳給房東就沒有了，但房貸繳完後會變成你的房子、你的資產，一棟房子再爛再舊，殘值都不可能歸零 但租來的房子再好，每個月房租也只會變成房東的零用錢。