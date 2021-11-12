大腸癌已連續12年奪下台灣男性罹患的癌症冠軍，復健科醫師李薇透露，一名男子陪妻子來看病，期間時不時就放出濃郁魚腥味的臭屁，讓她快要忍耐不了，妻子發現後隨即尷尬地解釋說，老公放臭屁的問題至今已有20年，除嚴重影響社交生活與自信外，連她都受不了與老公分房睡。後來轉診至大腸直腸外科才發現是大腸癌惹禍，直腸內的腫瘤大到阻塞腸道。

復健科醫師李薇在節目《醫師好辣》上表示，曾遇過一對50多歲的夫妻來看診，主要是因為太太有五十肩的問題，須打針治療，但這對夫妻進診間之後，就緩緩傳來一陣陣的魚腥味，期間還伴隨著疑似是放屁聲的輕微聲響。

李薇指出，結果夫妻在診間的時間越久，這股魚腥味就越來越濃，最後味道重到她快受不了，只能迂迴地詢問夫妻倆「是不是在市場工作？是賣魚的嗎？」而太太聽了便不好意思地說「對不起，這個味道其實是老公放的屁」。

太太無奈解釋說，老公放屁的問題約從30多歲就開始，由於屁味實在是太臭了，所以兩人在孩子出生後便分房睡，而老公的公司更專門為他設了單人辦公室，與他人區隔開來，而老公也因為放臭屁的問題變的不愛出門，不敢出門社交。

李薇聽完後便詢問對方是否愛喝碳酸飲料、不愛吃蔬菜，又或者是有什麼家族病史，但病人都搖頭否認，只說自己愛吃重口味的東西，像是炸物、辣的等。後來就將他轉診到大腸直腸外科做大腸鏡檢查，結果竟是大腸癌，男子的直腸內長了一個超大的腫瘤，都堵塞的腸道了。

李薇也提醒，大腸癌一開始的表現並不是這樣連環放屁，或者是有濃郁臭味的屁，都是到了晚期有很大的腫瘤，才有可能阻塞到腸道，出現這樣的症狀，所以通常有什麼小病拖很久都沒有好，還是趕快找醫師檢查治療比較好。