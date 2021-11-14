前駐泰代表李應元罹患壺腹癌，於11日病逝，享壽68歲。消化道專科醫師表示，與其他腹腔器官腫瘤相較，壺腹癌相對罕見，盛行率僅約為每10萬人0.3至0.46人，因較難早期發現，確診時如至晚期，且轉移至淋巴，則5年存活率僅25至40%。

除了李應元外，前教育部長吳京、兒童文學作家幸佳慧也死於壺腹癌。中國醫藥大學豐原分院消化內科主治醫師施宜興表示，壺腹位於消化道樞紐，鄰近肝臟、十二指腸與膽管、胰管等器官，位置較為複雜，腹部超音波也難以初期發現異狀。

(圖/NOW健康提供)

正因壺腹與眾多消化器官交接，因此壺腹癌細胞可能來自不同器官，若來自十二指腸黏膜細胞，則比較好處理，怕得是來胰管細胞，如果又到了晚期，轉移至淋巴，則存活率偏低。

肝病防治學術基金會網站衛教資料指出，外科手術是最有效的治療手段，若是壺腹本身長出的癌症，或是十二指腸蔓延至壺腹的癌症，只要淋巴結未受到侵犯，手術後的5年平均存活率約在30%至60%；若是胰臟組織長出的癌症，則平均存活率約只有15%至20%，除了手術外，也需考慮併用輔助性化療。

施宜興指出，壺腹癌3大症狀為：不明原因變瘦、胃痛及黃疸，如果出現這些症狀，務必早期就醫，壺腹雖然位處於許多器官交會之處，但只要透過胃鏡，就可以看得很清楚，但一般人如果沒有異狀，很少接受胃鏡檢查。

癌症基金會執行長賴基銘表示，壺腹腫瘤難以在早期發現，大部分都在晚期確診，部份患者因為腫瘤阻塞了膽道，而引發黃疸，才能早一點發現，早一點開刀，這算是比較幸運。

在治療上，施宜興表示，以外科手術切除為主，術後輔以化療，但如果太晚確診，甚至轉移至淋巴，除了外科手術難度增加，且化療、電療的效果都不理想，當然影響存活率。

與「癌王」胰臟癌相較，壺腹癌治療還算簡單，且預後也好一些，施宜興建議，如果出現眼睛、皮膚變黃等黃疸症狀，且胃口變差，不明原因變瘦，就應積極就醫。如有胃癌家族史，步入中年後，應定期健診、接受胃鏡檢查。