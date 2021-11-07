男女交往會考慮各種條件。不過近日一名女大生表示，男友是成大化學系，自己則是科大藥學系，兩人交往近一年，相處愉快，但她心裡一直覺得學歷比不上對方，甚至被男友看不起，令她自卑地問「很害怕未來很難走下去，該怎麼辦才好？」

原PO日前匿名於論壇《Dcard》指出，當初在車站被男友搭訕而認識、交往，至今在一起快1年多，彼此性格不僅合得來，興趣也很相像，但在她心裡一直有疙瘩，因為男友是成大化學系的學生，她則是科大藥學系，認為學歷比不上男友。

原PO透露，起初交往時，身邊的朋友就曾不經意地說，「我也好想高攀頂大喔」，當時她並沒有放在心上，沒想到最近他們和閨密及閨密的男友一起去吃飯時，閨密男友以開玩笑的方式調侃她男友「女友滿正的，但沒想到頂大也會喜歡學店妹？」

原PO坦言，當下聽到心情五味雜陳，但過去男友並未針對她的學歷有說過什麼，直到後來她和男友吵架，對方竟直接嘆氣罵「不知道要怎麼跟妳這種學店邏輯溝通」，令她理智斷線，雖然事後兩人合好，但她心裡一直害怕之後會再遇到類似的事情，深怕別人都覺得她在高攀、看不起她的學歷。

原PO問及，「該怎麼調適心情，不要讓自己自卑？還是有學歷差就真的不要在一起？」更表示男友是她的初戀，當初沒有多想就答應交往，沒想到學歷、家境都要納入考慮，「真的很害怕未來會愈來愈難走下去，該怎麼辦才好？」

貼文曝光後，引發網友熱烈迴響，「妳不要太在意別人眼光啦！」、「會講學店這個詞，代表潛意識瞧不起妳吧」、「成大化和科大藥有差很多嗎？」、「有好工作才有用好嗎？學歷當飯吃嗎？看不起就不用在一起，自以為是」、「這到底有什麼好瞧不起的，趕快分手，他根本不尊重你」。