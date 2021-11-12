要不要幫另一半剝蝦，成了男女朋友相處時的熱門話題。一名女網友PO文，稱男友平時會剝蝦給她吃，但每次和男友家人吃飯時，就不剝了，「他是不是沒有很喜歡我啊？」網友罵原PO人在福中不知福，男友「超前部署」，根本是神隊友。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，不管什麼場合，只要桌上有蝦，交往3年的男友就會主動幫忙剝，讓她省去清潔雙手的困擾。但她發現，如果和男友家人吃飯，蝦子就得自己處理，不禁想問為什麼有差別待遇，「還是他其實沒有很喜歡我」。

針對這一點，男友回覆此舉「是在保護她」，畢竟不知道媽媽心裡怎麼想，萬一認定女友有公主病，不是扣印象分數嗎，貼心舉動引網友大讚。

網友直呼該男友簡直神隊友，「用心良苦，交往多年確實該為下一步打算」、「男友幫妳想好了」、「妳應該感謝他，沒有挖洞給妳跳」、「做球給妳發，妳可以幫大家剝蝦，展現另一面啊」。