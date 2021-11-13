大陸女星Angelababy（楊穎）出道以來以，憑著精緻美貌及姣好身材受到關注，她的高人氣成為陸綜《奔跑吧兄弟》固定班底，而她也為節目犧牲，從原本的女神模樣打扮成大媽(老太太)造型。

《奔跑吧兄弟》自2014年10月首播後，持續創造高收視率，其中固定班底Angelababy在最新播出的節目中，為完任務扮起大媽(老太太)，為了讓公園其他大媽認不出，只見她戴上大媽短假髮，穿著寬鬆外套脖子圍著圍巾，再搭配粗框眼鏡，斜揹著短包手持包溫瓶，非常接地氣造型一眼看上去真的就是大媽無誤。

Angelababy無違和造型，也自然的融入公園大媽練團中， 學著其他大媽拿著羽球拍時而上下揮舞轉圈，讓節目旁白也稱「退休技能又增加了」，連其他大媽都認為動作到位可畢業了，也讓不少網友看了相當驚訝「公園里最靚的阿姨哦」、「老了也好美」、「老阿姨上崗，陪你慢慢變老」、「還是好可愛呢」、「真的挺像的 穿啥像啥 不過很漂亮啦」。

Angelababy學公園其他大媽揮舞羽球拍。(圖／奔跑吧兄弟微博)

Angelababy的大媽造型都認不出。(圖／奔跑吧兄弟微博)

Angelababy和黃曉明結婚以來屢傳婚變，雙方也鮮少在公開場合露面放閃始終保持神秘，但日前Angelababy在陸綜上被鄭愷問：「我能傳訊給曉明哥嗎？」Baby聽到後不僅沒有面露尷尬，她還甜笑秒回：「我讓他不要聽你電話」，Baby說完後忍不住大笑，讓鄭愷瞬間露出無言的表情，似乎也破除了婚變謠言。