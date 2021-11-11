高雄市政府11日宣告，鹽埕區城中城大樓大火後，經公會鑑定確定為危樓，將拆除興建公園。為保障原住戶及所有權人之居住權及財產權，將選定七賢國中舊校址做為區段徵收抵價地及社宅基地，保障無房無地或有房者權益，土地所有權人則可選擇領現金或配地。

城中城經高雄市土木技師、結構技師及建築師等三大公會聯合鑑定結果，建築物經火害後，已明顯影響結構物原有安全性，且耐震能力之PSERCB評估結果，耐震初評危險度分數R=82.49分，超過危險評估60分之標準，研判建築結構安全嚴重不足，耐震能力不符現行耐震規範，另維生管線均已毀損不堪使用，基於公共安全，建議予以拆除。工務局將依鑑定結果，按建築法第81條及82條規定，公告強制拆除。

據調查，城中城土地及建物所有權人共388人，其中有地有房者106位佔27％，有地無房者11人佔3％，有房無地者達271人佔70％，由於區段徵收針對建物採重建造價給予救濟，對於有房無地的所有權人較為優惠，至於土地所有權人則可以透過區段徵收選擇領取現金或領回位於七賢國中舊址的抵價地。

市長陳其邁表示，為保障原住戶及所有權人之居住權及財產權，以公益性的跨區區段徵收方式，將城中城街廓改建為公園，而在七賢國中舊校址東側約1.2公頃做為區段徵收抵價地及社宅基地，將興建600戶社會住宅，優先供城中城無房屋所有權的住戶租住。無房無地的住戶可優先安置於社會住宅、有房屋者可以依重建造價領取救濟金，土地所有權人則可選擇領取現金或配地。

副市長林欽榮則說，城中城原址周邊相鄰建築物，市府亦將專案進行建築物牆面整維更新，以展現鹽埕風貌再生。另規劃在相隔400公尺的七賢國中舊址臨市中路之街廓，做為公益性跨區區段徵收的抵價地配地以及興建600戶社宅基地，面臨幸福川而居，區位環境更好，原有的鄰里關係仍然可以維持聯繫。

都發局災後第一時間即透過「社會住宅包租代管」計畫，提供200餘戶物件，協助城中城住戶入住更安全平價的居住環境，目前已有35戶接洽租屋，9戶簽約入住。方案經由社會溝通後，即展開辦理都市計畫變更，將城中城現址變更公園。