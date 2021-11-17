苗栗縣政府農業處長李乙廷（左）坦承新禁廚餘令就是為了萊豬而設。（謝明俊攝）

縣議員廖秀紅要求工務處長加強苗14線拓寬工程徵收說明。（謝明俊攝）

縣議員張顧礫提醒電動自行車的安全管理。（謝明俊攝）

張顧礫秀出某校一班學生被搜出的電子菸數量驚人。（謝明俊攝）

縣議員黃芳椿要求環保局加強銅科排廢問題。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，縣議員廖秀紅質詢農業處，中央農委會新發布的廚餘禁令，是在惡意逼退小型豬場豬農，讓小豬農沒有生存空間，農業處長李廷坦承中央政策就是配合萊豬進口，讓縣內20家小豬農將被迫關門。縣議員張顧礫則指出目前校園內電子菸泛濫，期望教育處加強查察，教育處長邱廷岳應允將會加強防治作為。

廖秀紅針對廚餘養豬問題質詢農業處長李乙廷時，首先詢問一頭公種豬可以配對多少頭母豬？趣味的問答內容引來全場輕鬆笑聲，廖秀紅接著說明，黑豬肉好吃就是因為是以廚餘來餵養，但農委會最新的廚餘令將使飼養199頭豬隻以下的小豬場，因不堪高額飼料成本，被迫退場消滅，全國高達2101家養豬場將面臨轉型或退場命運，消費者也難以吃到甜美的黑豬肉。

李乙廷回答時坦承，中央禁廚餘新禁令決策內容非常粗糙，是在為了萊豬而設，未來苗栗縣全縣共28個養豬場中，將只剩8家，事實上，使用廚餘餵豬不是非洲豬瘟傳布的唯一途徑，而且，中央一直怪罪海峽對岸與傳入非洲豬瘟有關，他認為這並非事實，因為大陸的豬價比台灣貴，根本沒有利潤空間可以將豬肉輸來台灣，非洲豬瘟也不可能自行飛過海峽傳進台灣。農業處曾多次向中央反應，卻都是「狗吠火車」中央仍執意要推新禁令。

廖秀紅認為，這項看似立意良善的新廚餘禁令，將會讓好吃的台灣黑豬消失退場，而相關的輔導獎勵退場措施，都不足以賠償小豬農未來生計所需。農委會所提以頭數來決定小型養豬戶退場或轉型的資格，簡直是荒謬。

廖秀紅並詢問工務處，鄉親最為關心的造橋交流道進度為何？苗14線拓寬工程路線上有多位住戶抗拒徵收該如何解決？工務處長古明弘回答，目前造橋交流道全案可行性評估已通過，細部計畫經過變更，總工程費已提高至20億元，日前已報到行政院審核，由國發會統籌。對於苗14線沿線住戶抗拒徵收，工務處將持續開說明會解說。

廖秀紅並對三義舊山線鐵道自行車提出建議，希望縣府文觀局能建議業者加裝身障人士使用設備，讓身障人士也可以享受舊山線美麗風光。並希望社會處對未立案的高齡照護中心加強稽查。縣府發送金鏟子對鼓勵生育還是有正面作用，應該持續運作。

出身苑裡的議員張顧礫，先針對目前流行的電動自行車的駕駛安全問題，駕駛時須不須要戴安全帽詢問在場全體官員，並希望環保局能否持續補助購車，並提醒警察局對於沒有懸掛牌照的電動自行車，未來如果有人騎乘作案時，該如何追查？

張顧礫接著表示，日前他接獲家長陳情，孩子在校同學私下吸電子菸的情況非常猖獗，嚴重妨礙不吸電子菸同學健康，張顧礫並出示一張放有許多電子菸的照片，表示這是校方在搜查該班後，當場搜出大量電子菸，顯示校園內電子菸問題非常嚴重，教育處長邱廷岳當場承諾會通令各校加強查管學生吸電子菸問題，以確保學生健康。

張顧礫並希望工務處加強苗140線火炎山明隧道內照明設備，以及農業處對縣內畜牧場的糞便臭味問題設法解決，農業處長李乙廷回答將協調畜改場及中興大學畜牧系支援輔導畜牧農戶改善臭味問題。

縣議員黃芳椿於對銅鑼鄉文林國中校舍改建工程，建議教育處加快腳步，以便校門前安全步道施作能夠搭配施工。日前，有大批西湖鄉親前往縣府陳情，要重視銅鑼科學園區內廠商是否會偷偷排廢至西湖溪內，造成西湖溪汙染，要求環保局確實管控銅科廠商排廢直接接管至西湖溪出海口。

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