2022德國設計獎近期公布全球得獎名單，屏東縣民公園榮登傑出建築城市空間與基礎建設類別金獎殊榮，評審評語驚嘆，從設計角度來看，將廢棄多年的台灣糖廠舊址改造成休憩休閒地方，確實令人印象深刻。

屏東縣民公園於2022德國設計獎中脫穎而出，獲得金獎肯定。（林和生攝）

德國設計獎由德國聯邦政府主辦，在二戰後成立的德國設計委員會，為官方認可獎項，同時亦是德國設計界最高榮譽，旨在鼓勵設計卓越產品，宣揚設計界優秀人才，藉此刺激、推廣好的設計理念。

由於標準嚴苛，參選者必須已先贏得其他國家或國際設計獎項，再獲得德國聯邦政府相關部長、閣員、議員，或是經濟與科技部會等提名，方可參選，因此在國際設計界中，有著「設計獎項中的設計獎」之稱。

屏東縣民公園設計為複合水岸廊道公園，全區占地20公頃，賽事評審寫下評語表示，在城市中的一片綠洲裡回憶過去糖及製造的經濟意義，將其歷史工業的遺跡和諧地融入新建公園區，讓人不禁驚嘆這是一個擁有近乎神奇光芒的美妙地方。

屏東縣民公園自今年2月啟用迄今，已經獲得10座國際獎項肯定，如今錦上添花，又獲得德國設計獎金獎，屏東縣長潘孟安表示，這不僅成功奠定屏東設計軟實力於國際上重要地位，同時肯定在有限資源下創造最大創新，獲獎榮耀將歸於縣府團隊與設計團隊。

目前公園已成閒時縣民休憩熱門場域，警方為維護民眾安全，自11月起針對公共廁所、停車場、管理室等地點設置8處巡邏箱，並由員警騎乘自行車巡邏，讓夜間在公園內能產生安全感，大夥對此感到新奇，也為值勤警方表示讚賞。