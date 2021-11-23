搖滾樂團SOWHAT發行睽違15年的全新迷你專輯《回到這裡》宣布回歸樂壇。（星創意行銷提供）

搖滾樂團SOWHAT休團10年後再出發，發行睽違15年的全新迷你專輯《回到這裡》宣布回歸樂壇，當中5位團員已從當年的小鮮肉成為「大叔級」音樂人，包括主唱兼吉他手的阿火不僅是選秀節目《聲林之王》的音樂總監，更是天王蕭敬騰Band Leader音樂製作人、鼓手麥基是許多歌手巡演的樂手、吉他手小花曾和天團五月天怪獸合作Cover歌曲、貝斯手乳溝則斜槓出名聲成為內衣設計大亨。

SOWHAT自稱「資深新人樂團」，新歌〈入戲〉是主唱阿火在休團2年後完成的創作，團員們講到各自「入戲」很深的經驗，主唱阿火特別提到為了這首歌花了幾年去修改完成，光是Demo就做了三種風格、四次編曲，發現自己陷在裡面看不清的過程正是〈入戲〉的核心思想；而鼓手麥基年輕時曾對Nirvana超脫合唱團非常痴狂，甚至買機票飛到主唱Kurt Cobain西雅圖的家，為的就是想跟他見一面！麥基笑說：「那種感覺就像是愛到痴狂、入戲太深！當時瘋狂到主唱家旁邊的公園去燒了一封信給他，甚至還幻想SOWHAT樂團也能成為傳奇搖滾樂團，然後自己會像主唱一樣在27歲死去，加入『27搖滾俱樂部』！還好我們在我26歲時就先休團解散…現在才能繼續！」團員小花自嘲對於網路遊戲太「入戲」曾花了大量時間、金錢去玩GAME；團員邱龜則自曝過往對「初戀」入戲太深，他苦笑說：「愛情長跑十年，結果當兵馬上兵變，真的是我入戲太深！」

SOWAHT樂團對電影《樓下的房客》飾演「陳小姐」的李杏演技折服不已，團員們索性寫信向李杏「告白」並力邀跨刀，沒想到李杏在聽完歌後竟答應演出MV，讓SOWHAT樂團開心笑說：「感覺就像中樂透一樣！好奇問她為什麼在完全不認識我們的情況下會一口答應我們的邀約，她只回了『因為歌曲好聽呀，不然我才不接咧！』當下我們完全說不出話，只能用兩行熱淚來回應了！」

事實上自從SOWHAT樂團宣布要復出發片以來，獲得許多藝人好友鼓勵，庾澄慶(哈林)在SOWHAT樂團的IG上按下了follow，五月天阿信還在IG無預警轉發SOWHAT樂團線上演出的限時動態，讓團員又驚又喜，直呼：像是天上掉下來的禮物！太驚喜感動了。