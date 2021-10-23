雲林縣政府將開發褒忠鄉台糖馬光農場為「褒忠農業機械科技園區」，報編程序原定今年底完成，不過環保署3月間進行環評審議後卡關迄今，雲林縣長今（23日）當著蔡英文總統的面前陳情，讓雲林縣「先求有」，再求好，孩子不外漂。行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花均表示，會注意看看。

縣長張麗善上任後爭取設置雲林褒忠農業機械科技園區，第一期約90公頃、第二期約180公頃，引進機械設備及低汙染製造業為主，行政院2020年5月函文核定。

縣府去年7月與工業局簽約，由工業局主辦開發，採分期分區辦理，第一期開發面積約90公頃，報編程序必須取得開發許可、環境影響評估、可行性規畫等書面程序，原定2021年底可完成報編。

不過，今年3月間環保署進行環評審議時，有委員認為本案對環境有汙染衝擊，建議進入二階環評，迄今無下文，原本打算進駐的廠商打退堂鼓。

縣長張麗善23日出席麥寮天機太陽能廠啟用典禮致詞時，向台下的蔡英文總統、沈榮津、王美花喊話陳情。

張麗善表示，環保署一紙公文建議270公頃同時開發，並進行環境影響評估，「希望總統是不是能夠請行政院經濟部讓我們先求有再求好」，分期、分區開發，以創造地方生機，給雲林縣跟其他縣市相同機會。

張麗善說，雲林縣一年畢業6000個學生，延宕3年就有1萬8000個學生找不到工作，要外漂，雲林縣這麼多老農民為台灣奉獻，耕種出優質蔬果與糧食，辛苦到最後就是希望能夠共享天倫之樂，「我向蔡總統、王美花部長、沈榮津副院長提出鄉親的期待與需求」。

隨後致詞的王美花表示，環保署的意見要尊重，能夠加速進行的部分，會全力配合。沈榮津則表示，會注意看看。

散場時，張麗善仍追著沈、王2人說明，褒忠農業機械科技園區今年3月已舉行招商引資說明會，許多廠商表達意願希望能盡早開發，若要同期開發，環評一拖不知道要多少年。