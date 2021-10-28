行政院會今通過《行政院功能業務與組織調整條例》修正草案，將原本施行期限到明年1月31日延長，刪除施行期限，並刪除「暫行」字樣，以利後續環資部、農業部其他行政部會組織調整，行政院人事行政總處人事長施能傑強調，修法調整為常態性，事讓組改更務實、彈性的方式，不影響推動組改的決心。

配合行政院組織調整，人事行政總處2010年2月3日制定公布「行政院功能業務與組織調整暫行條例」，將原本行政院轄下37個機關減少為29個，並從2012年啟動組織改造，不過，部分組織調整情況複雜，至今該條例施行期限已四度延長。

眼見該條例期限延長至明年1月31日到期，但目前仍有五個部會尚未完成修法，行政院人事行政總處決定修法，強化新機關成立前過渡期間配套措施法律依據能持續適用。

施能傑表示，目前組織改造已提出成立數位發展部，其他部會組改也繼續在進行，因涉及複雜，內部討論有事當結果，就會送立法院審議。

目前尚有內政部、交通部改制為「交通及建設部」、經濟部改制「經濟及能源部」、環保署升格「環境資源部」、農委會升格「農業部」等組改案尚待完成，預計納入下一階段組改規畫。